Ukraina režissöör: andsime Venemaale üle tõelised mõrtsukad! 

Näiteks ütlesid kaks noort naist piiripunktis ajakirjanikele, et nad ei taha minna keskvalitsuse kontrollitud alale: „Meil on Donetskis pere ja lapsed. Kuigi siin peeti meid 16 kuud trellide taga ja süüdistati Kiievile luureandemete kogumises, siis nüüd lubati, et oleme vabad.“ Samasuguse põhjenduse ütles internetiportaalile PavlovskyNews üks keskvõimu alal olev kinnipeetu: „Ma ei mõista üldse, miks mind nimekirja pandi. Meil on siin pere ja kogu vara, mässuliste pool aga mitte midagi.“