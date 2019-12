Pluss, miinus, ennustus | Mis toimub? Laskesuusatamise tšempionaadist sai piinlik komejant 

Kaelavigastusest taastuv kahevõistleja Kristjan Ilves tegi talve esimese võistluse. Ta sai murdmaasuusatamise Eesti meistrivõistluste 10 km vabatehnikadistantsil 9. koha, kuid tulemusele ei tasu suurt tähelepanu pöörata. Tähtis on fakt, et novembri keskel Faluni hüppemäel kukkunud Ilvese tervis on piisavalt korras, et taas täiskoormusel pingutada. Esimesed suusahüpped sai ta teha juba 13. detsembril, nii et ootame põnevusega 10. jaanuarit ehk Val di Fiemme MK-etappi. See kulub ilmselt sisseelamiseks, kuid loodetavasti jõuab eestlane nobedalt vigastuspausieelsesse seisu, mis olevat teadjate sõnul olnud muljetavaldav. Treeningukaaslased Norrast paugutavad ju kõvasti!