TABELID | Populaarsemate ravimite suur hinnavõrdlus keti- ja väikeapteekides 

Seejärel uurisime, milline on iga ravimi kõige populaarsem hind. Näiteks selgus, et 20 enimmüüdud ravimi hulka kuuluva Sudafedi tabletipaki (60MG, N12) hind oli 6 eurot ja 72 senti. Sellise hinnaga müüsid seda 99 protsenti apteekidest, kus seda ravimit saada oli (polnud ühes apteegis).

See tähendab, et meie valimis oli neli apteeki, mis müüsid üht kõige populaarsemat käsimüügiravimit mingi teise hinnaga: 6,70 maksis pakk Häädemeeste ja Sadamamarketi apteegis ning Jõgeva apteegi haruapteegis. Üks apteek – Aseri südameapteek – müüs pakki hinnaga 7,07.

Tõsi, kõik hinnad polnud top 20 ravimite puhul niivõrd lihtsad ja kohe sarnased. Nii näitas meie esimene analüüs, et näiteks Ibumaxi tablette (400MG, N30) müüdi kõige populaarsema hinnaga vaid 53% apteekidest, mis tekitas tunde, et selle tootega on konkurents tagatud.