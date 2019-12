Juhtkiri | Kas seisus kohustab osalema presidendi vastuvõtul? 

Nii on ütlematagi selge, et ka peaministril on samasugune õigus nagu igal teisel eestimaalasel veeta riigi sünnipäev pere ja sõprade keskis. Keegi ei kahtlegi, et tiheda töörütmiga Jüri Ratas soovib ja vajab rohkem aega oma laste seltsis. Ent usutav ei ole, et koolivaheaeg on tõesti ainus põhjus, sest vastuvõttudel pole Ratast nähtud – ka augustis roosiaias – alates ajast, kui pingeid Stenbocki ja Kadrioru vahel ei anna varjata. Ratas pole ju uus Savisaar, kes põhimõtteliselt ei käinud vastuvõttudel – vastupidi, see samm on märkimisväärselt ebarataselik. Selles seisnebki Ratase leebe väljaütlemise tegelik sõnum.