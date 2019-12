Taavi Libe | Millest hoiduda 2020. aastal? 

Niisiis 2020. aastal…

...ei lähe kordagi arsti juurde, sest raamatupoed on täis õpetlikke teoseid, millest saab hulga tarkusi, kuidas kristallide, loitsude ja mööbli ümberpaigutamisega haigusi eemal hoida. Liiati on tohtrijärjekorrad nii pikad, et enne vastuvõtule saamist on oht otsad anda ning piirkonna viimane perearst läks ka eelmise aasta lõpus pensionile.

...ei lähe igaks juhuks kellegagi kunagi tülli, sest iial ei või teada, millal kellestki võib saada minister ning varasem vimm võib kalliks maksma minna. Olgu ta siis viletsa keeleoskusega klassiõde kunagisest kooliajast, vägivaldsusele kalduv naabrimees, poemüüja või bändimees.

...ei kuula mitte kedagi! Noorte inimeste juttu ei maksa sellepärast tõsiselt võtta, et noored ei austa enam vanemaid inimesi, räuskavad ning üleüldse on ühed harimatud jõmpsikad – koolis nad ju ei käi ja protestivad selle asemel mõttetute asjade nimel. Vanu inimesi ei maksa aga ammugi kuulata, sest nemad on ju ainult omakasu peal väljas, ei hooli keskkonnast ega planeedi tulevikust ning nende elutarkused on tegelikult iganenud näägutused.

...ei lähe kinno vaatama ühtegi Eesti filmi, sest „Tõde ja õigus“ on juba nähtud! Kõigepealt tuleb oodata, kas meie kirjandusklassikast vändatud linateos ikka võidab Oscari või on mullu selle vaatamisele kulutatud aeg ja raha mahavisatud ressurss. Lisaks tuleb kohe aasta alguses hakata valmistuma selleks, et veeta terve juulikuu pimedas kinosaalis Christopher Nolani „Tenetit“ vaadates, et järeltulevatele põlvedele dokumenteerida kõik sekundid, kus on näha Tallinnas filmitud tegevust, ja mikrosekundid, kus on kõrvalosades näha Eesti näitlejaid.

...ei vaata Eesti koondise jalgpallimatše, sest suure tõenäosusega toovad need endaga kaasa viletsust ja agooniat. Kui meelesegaduses aeg-ajalt ikkagi mingil põhjusel Lilleküla staadionile satud ning sinisärkide järjekordset allajäämist tunnistama juhtud, siis tasub närvide taastamiseks üle vaadata 2001. aasta legendaarne mäng Hollandiga. Kaotus oli seegi, aga vähemalt tundus toona tulevik helge ja roosiline!

...ei tarbi Eesti meediat, sest see on kallutatud, kaitseb alati kõigi teiste huve peale sinu ning seda kontrollib süvariik. Vastukaaluks võib kirjutada blogis või rääkida eri veebisaadetes sellest, milline on maailm tegelikult. Ja ilma igasuguse ambitsioonita olla objektiivne. See on ju kõigest süütu vastupropaganda!