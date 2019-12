Jaapanis paiskus randa inimsäilmetega kummituslaev 

Puupaadis olnud inimsäilmete mõistatuse lahendamine võib olla keeruline Põhja-Korea ja Jaapani vaheliste pingete tõttu, kardab BBC. Põhja-Korea ei pruugi Jaapani uurijatele abi anda. Veel tänavu novembris ähvardas Põhja-Korea Jaapanit rünnata tõeliste ballilistiliste rakettidega ja nimetas peaminister Shinzo Abet idioodiks ja poliitiliseks kääbuseks. Läinud reedel teataski Jaapani riiklik telekanal NHK, et Põhja-Korea on tulistanud välja ballistilise raketi. Hiljem teatas NHK, et tegemist oli eksitusega. Eetrisse oli kogemata läinud õppeotstarbeline teade.

Nõndanimetatud kummituslaevade riismeid leitakse Jaapani rannikult üsna sageli. Näiteks 2017. aastal teatati sellistest laevadest 104 korral. Mõnel paadil oli meeskond veel elus ja palus end Põhja-Koreasse tagasi saata. Sagedamini on aga tegu kaluritega, kes on läinud suuremat saaki taga ajades oma rannikust liiga kaugele ja surnud nälga, kuid teinekord pole paadis ühtegi inimsäilet ja jääbki mõistatuseks, kuhu kadus selle pardal olnud meeskond. Jaapanis on oletatud, et selliste paatidega on saareriiki saadetud Põhja-Korea luurajaid.