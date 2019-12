Kiri | Asendagem presidendi ball heategevusega! 

Ja nüüd on tõusnud kära, et peaminister ei lähe 24. veebruaril presidendi vastuvõtule, kuna soovib peale paraadi veeta aega oma perega. Tehakse etteheited nagu oleks tegu pühaduserüvetamisega. Halleluuja! No kuidas küll nii?! Luuakse vandenõuteooriaid, et must (või pagan teab, mis värvi) kass on jooksnud peaministri ja presidendi vahelt läbi, tuuakse võrdlusi Jüri Ratase ja Edgar Savisaare vahel, sest viimati nimetatugi ei käinud vastuvõttudel jne. Aga tähele ei panda ühte – et ka peaministril on pere.

Ei ole vast kellelegi saladuseks, et Jüri Ratasel sündis eelmisel aastal neljas laps ja oma töökohustuste tõttu peab ta pidevalt olema n-ö sõidus. Olles ise poliitikahuviline, olen jälginud, kuidas peaminister on pidevalt täitmas oma kohutusi kas kodu- või siis välismaal. Eriti olulised on peaministri käigud välismaale, kus Eesti peaministril on hulga olulisem roll kui presidendil, kes tegeleb vaid esindusfunktsiooniga. Seega oma perele saab Jüri Ratas pühenduda hulga vähem, kui oleks isarollis põhjendatud. Ta ei saa võtta ka isapuhkust, mida mina näiteks naudin oma kaksikutega, kes sündisid pea samal ajal kui Jüri Ratasel sündis neljas laps. Ja nüüd, kui temasugune hõivatud inimene leiab sobiva hetke olla oma perega, siis seda talle ette heita on väga küüniline. Te võite mõelda, mida tahate, aga jätke peaministrile ja ühtlasi paljulapselisele isale otsustusvabadus.

Kas tõesti on nn presidendiball nii tähtis, et sellest kõrvalejäämine tekitab negatiivseid emotsioone? Kas eelistus olla oma perega Eesti sünnipäeval on riiklik kuritegu? Ei ole ju! Ja kas ongi presidendi vastuvõtt nii oluline, et see peab olema igal aastal ja sellele kulutatakse vägagi märkimisväärne summa raha? Näiteks 2018. aasta presidendi vastuvõtu eelarve oli 400 000 €, millele võib lisada juurde külaliste kulud alates ballikleitidest kuni kohalesõiduni. Võrdluseks toon siia juurde, et samal aastal kogus Jõulutunnel suure vaevaga ja väikeste annetuste kaupa 331 622 eurot…

Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis on lõik “mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade”. Ei ole võimalik rahvust säilitada ilma lasteta, nii et kõk mis on seotud laste heaoluga, on esmane põhiseaduse kohaselt.