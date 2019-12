Martin Helme peaministri presidendi vastuvõtul mitte osalemisest: tegelikult tuleb ikka väga tõsiselt küsida, mida on teinud valesti kutsuja 

Helme sõnul tuleks vaadata kutsuja ehk president Kaljulaidi otsa: "Tegelikult tuleb ikka väga tõsiselt küsida, mida on teinud valesti kutsuja, et esimest korda taasiseseisvumise ajal jätab peaminister vastuvõtule minemast. Vastus, mulle tundub on, et kutsuja on teinud praktiliselt kõik, mida üldse teha annab, valesti."