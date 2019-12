Eksperdid: koaalad on väljasuremisohus. Austraalia tulekahjud on tapnud iga kolmanda isendi 

Austraalia kukkurlooma sihtasutus on juba varem öelnud, et koaalad on funktsionaalses mõttes väljasurnud. Sellega viidatakse asjaolule, et populatsioon pole piisavalt suur, et ka järgmised generatsioonid oleksid jätkusuutlikud.

Teadlased on vaielnud, kas koaalad on tõesti väljasuremisohus, kuid on nentinud, et liigil seisab ees tohutu võitlus ellujäämise nimel. Sydney ülikooli ökoloogia professor Chris Dickman on öelnud, et Austraalia tulekahjude tõttu on elu kaotanud 480 miljonit imetajat, lindu ja roomajat.