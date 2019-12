Tallinna bussides tuleb vajutada STOP-nuppu 

„Oleme uurinud teiste linnade ja lähiriikide kogemusi, kus STOP-nuppu kasutatakse aktiivselt ja selline lahendus aitab muuta ühistransporti sujuvamaks ja säästlikumaks,“ selgitas Tallinna Linnatranspordi ASi bussiteenistuse juht Meelis Tartu. „Teiste kogemustest teame ka, et sellise muudatusega harjumine nõuab aega, mistõttu oleme pannud juhtidele südamele, et kui näiteks häälteavitussüsteem ja elektroonilised tablood mingil põhjusel ei tööta või juht ei ole täielikult veendunud, kas bussis on väljumissooviga sõitjaid või peatuses pealetulijaid, tuleb ikkagi peatuda.“