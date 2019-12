Kersti Kaljulaidi jalutuskäik läbi Eesti ajaloo: varem pidas riik oluliseks, et kui on midagi lubanud, siis seda ei muudeta 

Sedapuhku saime Kerstiga kokku Maarjamäel Orlovi lossis, ajaloomuuseumis, et heita pilk minevikku – kusjuures kerge ehmatusega tuli tõdeda, et me oleme päris suurt osa sellest minevikust oma silmaga näinud. Kui vanasti sai käidud muuseumis ikka selleks, et õppida tundma iidsete inimeste elu, siis praegu vahivad sulle vitriinist vastu fotod sündmustest, kus sa ka ise osalenud oled, ja esemed, mis kuulusid kunagi su igapäevaellu. Nüüd on aga sellest kõigest saanud ajalugu! Kummaline...