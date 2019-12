Eesti uudised Loteriid ja laenud, ähvardavad kirjad ning abipalved – kuidas netisulid inimestel naha üle kõrvade tõmbavad Kristiina Tilk , täna, 21:00 Jaga: M

Väga levinud on pettused, mis algavad telefonikõnega. Kõnede sisu on küll aasta aastalt muutunud, kuid ühine on see, et kõne vastuvõtjat kiirustatakse tagant. Foto: PantherMedia/Scanpix

Inimestelt ja kiirlaenufirmadelt hunniku raha laenanud Sigrid hakkas otsima võimalusi, kuidas võlakoormaga kergemini toime tulla. Leidiski piiritaguse firma, kellelt sai küsida siinsete laenude refinantseerimiseks 40 000 eurot. Maksis 5000 euro eest lepingutasusid ja trahvi. Aga mida ei tulnud, oli lubatud summa...