VÄIKESED SAMMUD: president Rüütli uus kodu võtab vaikselt ilmet 

Kristiina Tilk , täna, 20:40

GALERII

VAIKSELT EDENEB: Rüütlite kodu ehitus, detsember 2019. Foto: Robin Roots

President Arnold Rüütel on oodanud juba mitu aastat, millal ta uus maja Maarjamäel valmis saab. Ehitus sai alguse 2018. aastal. Samaks kevadeks loodetud uksed-aknad said ette aastase viivitusega. Maja valmimisest on vara rääkida veel nüüdki, kui ees terendab aastaarv 2020.