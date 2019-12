KÕIGEST NIMEKAIM! Eestlanna peab pidevalt selgitama, et ei ole Donald Trumpi sugulane 

USAs elab kusagil 4700 Trumpi perekonnanimega isikut. Enamik neist pole riigipeaga kuidagi seotud. Nende seas ka doktor Kris-Stella Trump, kes kasvas üles Eestis ning annab nüüd Memphise ülikoolis loenguid. Ta peab iga kord end tutvustades täpsustama, et ehkki nimekaimud, pole nad USA president Donald Trumpiga mingitpidi suguluses. Seletustest on saanud omamoodi kunst – kuidas distantseerida end nii, et kohe ei järgneks tüütut pärimist: „Aga mida sa temast arvad?“ Kris-Stella Trump eelistab suvaliste inimestega poliitikast mitte rääkida ja oma arvamuse presidendist jätab ta ka parema meelega enda teada.

Eriti tülikaks teeb dr Trumpi nime seostamine presidendiga see, et võõraste inimestega võib Kris-Stella Trump küll veel poliitikast rääkimist vältida, kuid tööalaselt mitte. Nimelt tegemist on poliitteaduste professoriga!

Kooliohutuse spetsialist Ken Trump viskab end tutvustades alati lause lõppu nalja: „Sugulus puudub!“ See toob teisele inimesele enamasti muheluse näole. Kuna Ken reisib töö tõttu erinevate koolide vahel, on võõrastega tutvumisi tema igapäevaelus väga palju. Ainsad korrad, mil nimi tõesti ebamugavust tekitab, on üksikud hetked, mil ta kannab töövälisel ajal oma poegade spordimeeskonna pusa, millele nende nimi peale trükitud. Juhtumisi on need särgid punast värvi, mis on ühtlasi ka vabariiklaste partei värviks. Vaat siis võib küll juhtuda, et keegi näiteks restoranis perega einestavat meest, kes kõigest oma poegade spordihuvile toetust näitab, kurjalt põrnitsema jääb.

Maxine Trump, kes pärit Suurbritanniast ning elab nüüd New Yorgis, kirjeldab, et temale on nimi juba lapsepõlvest saati tüli valmistanud. Briti slängis tähendab to trump ehk „trumpima“ puuksutamist. Kooliajal kiusasid teised lapsed Maxine'i: kui tüdruk sööklalauast püsti tõusis, tegid nad peeruhäälitsusi. Briti aktsendile vaatamata esitavad kaasnewyorklased Maxine'ilt tema nime kohta endiselt uudishimulikke küsimusi.