MIS SAAB POSTIMEHEST? Toimetusest lahkub veel kuus inimest

Lepik ütles Õhtulehele, et koosolekul tuli juttu toimetuse ja juhatuse omavahelistest suhetest ning usaldusest. "Ning selle lõpuks polnud tekkinud tunnet, et usaldust oleks kuidagi rohkem tekkinud või juurde tulnud,“ lausus ta.

Tema sõnul olid töötajad juba varemgi jõudnud arusaamisele: väga pikka pidu enam ei ole. "Ma arvan, et lihtsalt ei usaldata oma ajakirjanikke.“

Ajalehe tuleviku pärast valutavad südant nii Lepik kui teised äraminejad. "Meil on kindlasti väga kahju. Päris hea seltskond oli kokku saanud, väga lahedat lehte tegime. Kõik me elame sellele kaasa.“

Uuriva toimetuse juht Holger Roonemaa ütles reedel Õhtulehele, et Postimehe Grupi juhatuse esimees Urmas Raudsalu tegi talle ettepaneku töösuhe päevapealt lõpetada, mille Roonemaa ka vastu võttis.

Esmaspäeval selgus, et AS Postimees Grupi juhatuse liige ja Postimehe vastutav väljaandja Merili Nikkolo lahkub poolte kokkuleppelt töölt. Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu ütles enne jõulupühi Delfile, et ei soovi konkurentidele täpsemalt oma äristrateegiat kommenteerida, aga tema sõnutsi ei langenud juhtkonna ja Nikkolo nägemus ettevõtte tuleviku osas kokku.