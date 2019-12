TOP 5 | Kõnekas puudumine 

Kuidas rääkida Borisest?

Et Suurbritannia peaminister Boris Johnson valis valimisvõidu järel esimeseks külastatavaks riigiks just Eesti, teeb meile kahtlemata au ja kinnitab heade liitlassuhete jätkumist ka pärast brittide lahkumist Euroopa Liidust. Ent on see piisav põhjus vaadata Briti peaministri tegevust läbi roosade prillide, nagu oli pärast visiiti ajakirjandusele varmas soovitama välisminister Urmas Reinsalu?

Hambutu opositsioon

Kes vastutab, kui koolijuht on ebaõiglaselt lahti lastud? Lüganuse vallas ilmselt mitte keegi, sest vallajuhtide umbusaldamine kukkus volikogus läbi. Opositsioonisaadikute tulematajätmine jõulu-eelsele istungile, kui oli selgunud, et hääled ei tule kokku, on aga sama häbiväärne kui ministrite umbusaldamised riigikogus, kus hääli tuleb kokku vähem, kui on allkirju umbusaldusavaldusel.

Helde rahvas

Võimalusi kogeda andmisrõõmu on detsembris palju – vabatahtlikud koguvad kaubanduskeskustes annetusi ja telekanalid edastavad abivajajate palveid. Ühtlasi on see võimalus tunda kogukonnatunnet, kui pühadeaegsete annetuste tulemusena leiavad pikalt vindunud probleemid – näiteks raskete hingemuredega laste ravikodu puudumine – lõpuks lahenduse.

Piilume tulevikku