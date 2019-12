Seisukoht | Valgus või müra? 

Olgugi et tänapäeval areneb kõik selles suunas, et meid ümbritsevad asjad ja tarbeesemed oleks aina ökoloogilisemad, kokkuhoidlikumad, vähem saastavad ja mis peamine – vaiksemad, et nad võimalikult vähe häiriks –, on üks asi jäänud samaks. Ikka veel paugutatakse neid nõmedaid rakette. Kui visualiseerida aastavahetust, on esimene pilt, mis silme ette tuleb, just ilutulestik.

Seetõttu on palju neid, kes ei suuda tõsiselt võtta keskkonna-, looma- ja tervisekaitsjate soovitust aastavahetuse ilutulestikust loobuda. Kuid kui inimesed on suutnud välja arendada (elektri)autod, mis liikudes peaaegu häält ei tee, ja hologrammreklaamid, mis leiva-saialeti kõrval näevad niivõrd veidrad välja, et neilt on raske pilku ära pöörata, siis miks me ei suuda välja mõelda aastavahetuse meelelahutust, mis sobituks tänapäeva maailma paremini?