Katrin Pauts | Kust sajab pähe, kellele ja miks ehk Suur rahahoroskoop 2020 

Kõigepealt avaldan lootust, et mu eelmine suur aastahoroskoop ikka täide läks ja te olete nüüd rikkamad ja õnnelikumad, kui eelmisel aastal samal ajal. Rõõm on tõdeda, et kuigi looming on mul viimasel ajal kiratsenud, siis ennustajakarjäär aina edeneb – teistelegi algajatele olgu ergutuseks, et kõige tähtsam on horoskoobimaailmas jalg ukse vahele saada ja küll siis hakkab tellimusi aina sadama, nii et ei jõua ära ennustadagi. Kuna Facebooki-sõprade hulgas tehtud minigallup sedastas, et inimesi huvitab horoskoobis õieti ainult raha (õnnest ja armastusest oli enamikul ükspuha), siis turg dikteerib pakkumise ja rahale nüüd keskendungi.