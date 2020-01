Ardo Kaljuvee kaotas 10 kilogrammi: liigun palju seltskondades, nii et mõistsin, et midagi tuleb kaaluga ette võtta! 

Ma lugesin internetist tervislikust toitumisest, aga sellest ei olnud väga kasu. Samuti küsisin sõpradelt üksikuid retsepte ja seda, milliseid toite nemad söövad. Oma ameti pärast pole mul olnud aga võimalik regulaarselt trennis käia, vahel on pikad päevad tööl ja trenn ei mahu kuidagi ajakavasse, samuti on takistavaks reisimine. Siis tahad pigem rohkem puhata ja trenn jääb jälle tahaplaanile.

See mõte on olnud mul peas juba 7-8 aastat ja olen koguaeg mõelnud sellele, et kaal järjest tõuseb. Oma töö tõttu liigun palju seltskondades ja olen ka sotsiaalmeedias aktiivne – seega oli selge, et midagi peab ette võtma ja parandama ka enesetunnet. Lisaks sain ma hiljuti 40 ning oli viimane aeg hakata mõtlema oma kehale ja tervisele.