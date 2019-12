SURMABASSEINI MÕISTATUS LAHENEMAS: uppunud ei osanud ujuda 

Vaade surmabasseinile. Foto: Reuters/Scanpix

Esmalt sattus teisipäeval kella 13.30 paiku basseinis hätta pere üheksa-aastane tütar Comfort ning talle hüppas appi 16aastane vend Praise-Emmanuel ning seejärel ka 52aastane isa Gabriel Diya. Mõlemad appiruttajad olid 190 sentimeetrit pikad. Kõik see toimus pereema Olubunbi ja 14aastase tütre Favouri silme all. Mõlemad hüüdsid abi järele. Paraku toodi kõik kolm basseinist välja surnult.

Vaade puhkekompleksile Club La Costa World. Foto: AP/Scanpix

Enne tragöödiat olid kõik pereliikmed korduvalt basseinis suplemas käinud. 14aastane Favour rääkis, et isa, õde ja vend ei osanud ujuda. Puhkekompleksi töötajad imestasid, miks käisid nad just selles basseinis, kus vesi on külm? Teises basseinis on vesi soojendatud ning hoopis seda tulnuks kasutada.