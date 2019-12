Iisraeli peaminister Netanyahu võitis ülekaalukalt parteisisesed juhivalimised 

Vastuolulise Netanyahu rivaaliks oli kunagi tema valitsusse kuulunud minister Gideon Saar. Netanyahu kogus parteisisestel valimiste 72,2% häältest. Saari saagiks jäi 27,5%. Allajäämist tunnistanud Saar teatas, et toetab märtsis toimuvatel järjekordsetel üldvalimistel peaministrit. „Ma olen oma otsusega rahul. Need, kes oma tõekspidamiste nimel riske ei võta, ei saavuta kunagi midagi,“ sõnas 53aastane Saar. Eelnevalt oli mees seisukohal, et Likud ei võida Netanyahu juhtimise all järgmiseid valimisi.