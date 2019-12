ETTEVAATUST LIIKLEJAD! Teed võivad olla libedad 

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel soolaniisked või soolamärjad. Põhja-Eestis sajab lörtsi. Teepinnad on paiguti kerges miinuses ja võib esineda libedust.

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval pilves ilm. Hooti sajab lund, kohati ka lörtsi. Õhutemperatuur on 0°C lähedal ning teeolud on muutlikud.