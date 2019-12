Keeruline finantsseis: Keskerakond peab järelvalvekomisjonile esitama dokumendid 

ERJK käsitles oktoobrikuisel koosolekul erakondade 2019. aasta kolmanda kvartali aruannete põhjal erakondade finantsseisundit, s. o netovara seisu ja enam kui kuus kuud maksetähtaega ületanud võlgnevust. MTÜ Eesti Keskerakond 2019. aasta bilansist selgus, et kolmanda kvartali seisuga on erakonna netovara negatiivne – 813 000 eurot – ja üle kuue kuu maksetähtaega ületanud ostuvõlad moodustavad 508 000 eurot. ERJK palus erakonnal esitada komisjonile järgmised dokumendid: suurima võlausaldajaga Initiative OÜ kahepoolselt allkirjastatud maksegraafik ja kvartalite kaupa koostatud finantsplaan alates 2019. aasta 4. kvartalist kuni ajani, kui on saavutatud erakonna netovara positiivne seis. Komisjon palus nõutud dokumendid esitada hiljemalt 19. novembriks. Keskerakond ei teinud seda tähtajaks, vaid esitas enda keerulise finantsseisu kohta vastupäringu, milles seati ERRi teatel kahtluse alla komisjoni volitused sellist infot küsida.