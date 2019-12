ÕL VIDEO JA GALERII | Urmas Sõõrumaa näitab, millised muudatused Patarei kindlust ees ootavad  

Visioon on olemas ja kõige selgemad paistavad olevat mõtted Patarei kaarde planeeritavate eluruumidega. Üks mõte on sinna rajada hotell, teisalt tunnistab Sõõrumaa, et ruumidest annaks planeerida ka väga väärtuslikud merevaatega korterid. Esimene korrus jääks kaupluste ja kohvikute jaoks.

„Meie huvi on igal juhul see, et kindlus on kunagi loodud Tallinna inimesi kaitsma ja neile varju pakkuma, loodud inimeste jaoks ja me tahame et ka tulevikus oleks see samamoodi Tallinna inimeste jaoks võimalikult avatud, turvaline ja mitmekesine,“ sõnas Sõõrumaa.