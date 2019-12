Venemaa ähvardab Eestit: rakendame karmid vastumeetmed, kui Sputnik ei saa vabalt tegutseda

Matvijenko avaldas neljapäeval lootust, et Eesti lõpetab "pretsedenditu ja ebaseadusliku algatuse," vahendab TASS. "Loodetavasti mõtlevad nad järele. Vastasel juhul rakendame karme vastumeetmeid, sest võimatu on jätkuvalt taluda selliseid tegusid ja massimeedia ahistamist," rääkis Matvijenko.

Samal teemal Maailm Sputniku töötajad said Eesti politseilt hoiatuse. Putin: teid kardetakse! Spiikri sõnade kohaselt mõjutavad Eesti aktsioonid Sputniku vastu ka kahe riigi omavahelisi suhteid laiemalt. "Tahan loota, et Eestil on mingilgi määral suveräänsust ja sellised avaldused langesid lihtsalt kokku Suurbritannia peaminister Boris Johnsoni visiidiga."

Õhtuleht kirjutas nädal tagasi, kuidas Sputniku töötajaid ähvardati kriminaalmenetlusega, kui nad jätkavad portaalis töötamist. Koer on maetud Sputniku omanikeringi – Rossija Segodnja (tuntud ka kui Russia Today ning millele kuulub nii Sputnik kui ka RIA Novosti) peadirektoriks on Dmitri Kiseljov, kes on juba 2014. aastast Ukraina sõja tõttu Euroopa Liidu sanktsioonide all.

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE) meediavabaduse esindaja Harlem Désir avaldas eelmisel nädalavahetusel, et kavatsevad uurida Sputniku olukorda Eestis, sest Euroopa Liit pole propagandakanalile sanktsioone esitanud.

Teema tõstatas oma aastalõpu pressikonverentsil ka Vene president Vladimir Putin. „Igasugused riikide tasemel piirangud ei tööta, sest need annavad ohjad nende kätte, kelle eesmärk on viha külvata. Peame võitlema, et te saaks töötada riikides, mis kardavad teie tõde, teie informatsiooni ja teie mõjukust,“ vastas ta ühele Sputniku esindajale. Putin lubas teha kõik, mis tema võimuses, et Sputniku töötajaid kaitsta ja infovabaduse eest võidelda.