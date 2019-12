Skandaal Sputniku pärast: Venemaa ähvardab Eestit karmide vastumeetmetega, Reinsalu sõnul ei alluta ühegi välisriigi survele

Matvijenko avaldas neljapäeval lootust, et Eesti lõpetab "pretsedenditu ja ebaseadusliku algatuse," vahendab TASS. "Loodetavasti mõtlevad nad järele. Vastasel juhul rakendame karme vastumeetmeid, sest võimatu on jätkuvalt taluda selliseid tegusid ja massimeedia ahistamist," rääkis Matvijenko.

Spiikri sõnade kohaselt mõjutavad Eesti aktsioonid Sputniku vastu ka kahe riigi omavahelisi suhteid laiemalt. "Tahan loota, et Eestil on mingilgi määral suveräänsust ja sellised avaldused langesid lihtsalt kokku Suurbritannia peaminister Boris Johnsoni visiidiga."

"Sputniku küsimuses rakendavad Eesti ametiasutused vastavalt Eesti õiguskorrale Euroopa Liidu sanktsioonipoliitikat, mis on muuhulgas kehtestatud rea Vene Föderatsiooni kodanike suhtes, kes on toetanud agressiooni Ukraina vastu, sellest johtuvalt ka sanktsioonide puutumus Sputnikusse. Eesti Vabariik mõistab sanktsioonide põhjuseks oleva Venemaa agressiooni Ukrainas jätkuvalt hukka ja jätkab sanktsioonipoliitika rakendamist vastavalt Euroopa Liidu põhimõtetele ja oma riigisisestele protseduuridele," sõnas Reinsalu.

Õhtuleht kirjutas nädal tagasi, kuidas Sputniku töötajaid ähvardati kriminaalmenetlusega, kui nad jätkavad portaalis töötamist. Koer on maetud Sputniku omanikeringi – Rossija Segodnja (tuntud ka kui Russia Today ning millele kuulub nii Sputnik kui ka RIA Novosti) peadirektoriks on Dmitri Kiseljov, kes on juba 2014. aastast Ukraina sõja tõttu Euroopa Liidu sanktsioonide all.