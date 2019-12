Juhtkiri | Suurannetus on alles algus 

Teekond mõistmiseni, et keerulisest kodukeskkonnast pärit lapsi ja noori ei ole tark jätta saatuse hooleks, pole olnud sugugi lihtne, nagu näitab ka Elvasse Peedule plaanitava ravikodu lugu – olgugi et (selgitus)töö kodu rajamiseks sellistele lastele, kel on käitumisprobleemid ning kes ei tule iga päev toime iseendaga ja/või koolikohustuse täitmisega, on kestnud ligi kümnendiku, sai „Jõulutunneli“ annetuskampaaniastki alguse ravikoduvastaste allkirjade kogumise aktsioon. Ravikodu ei jää seetõttu ilmselt rajamata – iseküsimus, kas enam kui veerandmiljonilise annetuse eest kohandatakse noorte ja laste tarvis ajaloolised hooned Peedul või seatakse end sisse kuskil mujal.

Ometi on see kõik vaid piisk meres, kui võrdleme end näiteks Taani või Norraga, kus on selliseid ravikodusid juba umbes 600. Hingemuredega on meil suuresti üksi aga mitte üksnes rasket koduvägivalda kogenud või pealt näinud lapsed, vaid ka koolistressi- ja kiusuga hädas noored, sest paljudes koolides puudub endiselt psühholoog. Laste ja noorte vaimse tervise heaks on seega teha veel palju, ent suurannetus on lootustandev märk ühiskondlike hoiakute muutusest. Algus on tehtud.