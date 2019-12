Eesti uudised Anomaalne avastus: ketiapteekides on ravimid väikeapteekidest kallimad Martin Šmutov, Liina Hallik, Margus Järv , täna, 19:37 Jaga: M

Päris konkurents apteegiturul põhjustaks ilmselt ravimite hindade languse Foto: Tiina Kõrtsini

Õhtulehe ravimite hinnaanalüüs näitab, et suured apteegiketid omavahel ei konkureeri – valdav osa vaadeldud toodetest on eri kettides müügis sendi pealt sama hinnaga. Proviisorapteekidest saab neid osta märksa odavamalt. Miks puudub ketiapteekide vaheline hinnakonkurents, ei tea konkurentsiamet ega haigekassa. Kas tegemist on kartellikokkuleppega või hoiab ketiapteekides hindu üleval ostuhinnalt salaja tehtav tagasimakse ehk kickback?