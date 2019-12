SUURBRITANNIA PEAMINISTER BORIS JOHNSON: on aeg vana unustada ja ühiselt edasi minna

„Teeme Brexiti ära“ oli peaminister Boris Johnsoni hüüdlause juba valimiskampaania ajal ja nüüd ongi riik teel Brexiti teostamisele 31. jaanuaril. See on küll vaid lahkumisprotsessi esimene samm: veebruaris astub riik üleminekustaadiumisse, algavad läbirääkimised Brüsseliga kaubanduse, teaduse rahastamise ja ühiste turvameetmete osas, mis peavad lõppema 31.detsembriks 2020.

Siinkohal on oluline nimetada, et äsja parlamendis heakskiidetud lahkumislepe sisaldab värskelt lisatud klausli, mis keelab valitsusel paluda Brüsselilt ajapikendust. Ja juba on vaatlejad asunud kahtlema, kas nii lühikese ajaga on võimalik tulemuslikke läbirääkimisi pidada ning seadnud silmapiirile seni ilma leppeta Brexiti asemele uue kolli: ilma kaubandusleppeta lahkumise, mida majandusanalüütikud peavad negatiivseks või lausa katastroofiliseks.

Valimisvõidu järel propageerib Johnson riigisisest leppimust, öeldes, et aeg on vanad sildid – Brexiti ja Euroopa Liitu jäämise pooldajad – unustada ja ühiselt edasi minna. See on muidugi õilis tahtmine, aga kolm ja pool aastat, mil Brexitit on siitpoolt ja sealtpoolt näritud, on pikk aeg sügavate lõhede tekkimiseks.

Meedias on silma paistnud leiboristid, kes pole äsjase valimiskaotusega osanud kuidagi leppida. Võitsid ju konservatiivid hulgaliselt parlamendikohti Põhja-Inglismaal, mis on traditsiooniliselt olnud leiboristide pärusmaa. Sealkandis hääletati 2016. aastal ka tugevalt Brexiti poolt. Seega üsna loogiline, et äsjastel valimistel said nii mõneski valimisringkonnas võidu konservatiivid, kes pole varem seal võimul olnudki. Nii on uues parlamendis tervelt 109 täiesti uut konservatiivist saadikut.

Leiboristide liider Jeremy Corbyn on küll kaotuse järel lubanud tagasi astuda, ent parteil pole veel paigas uue liidri valimise protseduurgi. Suuruselt kolmanda partei liberaaldemokraatide liider Jo Swinson on kontrastiks juba tagasi astunud ja partei on määranud ajutised liidrid nii alamkoja (Ed Davey) kui ülemkoja (Sal Brinton) tarbeks.

Kuninganna Elizabeth II jõulupöördumist tegemas. Foto: Reuters/Scanpix