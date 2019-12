Mart Soidro | Jõulud ja aastavahetus 1989 

Nii et väide, et kui brittidel oli 30 aastat tagasi peaministriks Margaret Thatcher, siis meil Indrek Toome, pole korrektne. Samuti ei saa Ronald Reaganit Arnold Rüütli tollaseks kolleegiks pidada.

Mis puutub Rein Ristlaande, siis usuasjade volinik oli vene ajal vähetähtis amet, pealegi oli kunagine EKP ideoloogiasekretär sellele kohale pagendatud. Seega pole usuvolinik Ristlaant paslik võrrelda peapiiskop Viilmaga, kuigi osaliselt ajavad nad ühte asja (kiriku vara ja korrashoid). Aga ma saan aru, et olen sattunud libedale teele ja siinkohal panen punkti oma ajaloo lühikursusele. Niipalju ehk veel, et tollal 39-aastane Edgar Savisaar oli juba Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja ja Plaanikomitee esimees.

Tunnistan ausalt, et ega Moskvas toimuv mulle toona päriselt kohale ei jõudnud. Nagu ka Rumeenia verine revolutsioon kolmkümmend aastat tagasi. Just esimesel jõulupühal hukati Târgoviștes diktaator Nicolae Ceaușescu ja tema abikaasa Elena. Kohtuistungi ja hukkamise videosalvestust võis näha juba samal õhtul kogu maailmas, sealhulgas muidugi ka Rumeenia televisioonis.

Eelmisel esmaspäeval linastus Eesti Tevisioonis prantslaste verivärske dokumentaalfilm „Kohtumõistmine Ceausescu üle”. Sel nädalal ka Viasat History's, aga selle vahega, et kui meie televisioon näitas „originaalmaterjali”, siis üleeuroopalises telekanalis olid verised laibad udustatud. Öeldagu veel, et poliitikud ei ela omas mullis – Berliini müür on langenud, Tšehhoslovakkias lõpule jõudmas sametrevolutsioon, aga Ceausescu tahab kokku kutsuda ülemaailmset kommunistide kongressi, et paika panna edasine tegevuskava.