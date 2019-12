Maailm KARMID PÜHAD: Filipiine laastas ohvriterohke taifuun Toimetas Aare Kartau , täna, 10:13 Jaga: M

Torm tegi palju kahju. Foto: Reuters/Scanpix

Phanfone nime kandev taifuun laastas jõulude ajal Filipiinide keskosa. Teadaolevalt on hukkunud 16 inimest, ent see number võib kasvada, kirjutab The Guardian.