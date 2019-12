USA presidendiks kandideeriv miljardär kasutas valijate võitmiseks vanglates istuvaid kurjategijaid 

Portaalile The Intercept andis potentsiaalse kättemaksu pärast anonüümseks soovida jäänud isik vihje, et Dr. Eddie Warriori nimelise kinnipidamisasutuse vangid helistavad Bloombergi nimel California osariigi elanikele. Kõne lõpus pidid helistajad teatama, et selle eest maksis Bloombergi presidendikampaania, aga nad jätsid mainimata, et istuvad ligemale 900 teise kinnipeetuga vanglas.