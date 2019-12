UUS REAALSUS? Venemaa katsetas esimest korda muust maailmast eraldatud internetti 

Kuigi riigi kommunikatsiooniministeerium ei avaldanud testi üksikasju, märgiti, et tavakasutajd mingeid muudatusi ei märganud, vahendab BBC .

Ministeeriumi pressiesindaja Aleksei Sokolovi sõnul näitas katse, et nii riigiasutused kui ka telekommunikatsioonioperaatorid suudavad tekkivatele probleemidele ja ohtudele efektiivselt reageerida, tagamaks stabiilse internetiühenduse ja telekommunikatsioonivõrkude toimimise.

Alles 1. mail allkirjastas Venemaa president Vladimir Putin seaduse, mille kohaselt hakati arendama riigi enda internetti, et vajadusel saaks serverid ülejäänud globaalsest võrgustikust nii-öelda välja lülitada.

Riigi enda internetivõrgu välja ehitamisega saab valitsus täpselt kontrollida ka seda, mis sisu nende kodanikeni jõuab. Lisaks annab see võimaluse riigis interneti täielikult välja lülitada ning samuti ei töötaks privaatvõrgud (ingl k virtual private network (VPN) - toim), millega saab blokeeringutest mööda hiilida. Oma internetivõrgu välja ehitamiseks võtab Venemaa malli diktaatorlikelt riikidelt nagu Iraan ja Hiina.

Eksperdid näevad sellistes arengutest aga suuri probleeme. "Kahjuks läheb ka Venemaa selles suunas, et lõigata enda internet muust maailmast ära," sõnas Surrey ülikooli arvutiteadlane Alan Woodward. "Näeme, kuidas autoritaarsed riigid tahavad Hiina ja Iraani näitel kontrollida, mida nende kodanikud internetis näevad. See tähendab, et kodanikel puudub võimalus dialoogilie ning neid hoitakse riigi võimudele sobiva mulli sees."