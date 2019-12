Jõulud ÕHTULEHE JÕULUVIDEO | Kristel Aaslaid: „Ärge unustage lähedastele öelda, et armastate neid.“ Sten-Erik Unt | Video: Martin Ahven , täna, 18:20 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

Laulja Kristel Aaslaid avaldas Õhtulehele, et tema eredaim jõulumälestus on avastus, et jõuluvana pole päris. "Kui jõuluvana lahkus ja vanaisa tuli tuppa, sain aru, et teda ei olnud terve aeg. Tal olid habemetüükas vatitupsud ja siis panin kokku, et vanaisa mängis jõuluvana," rääkis Aaslaid.