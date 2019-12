TRAAGILINE JÕULULAUPÄEV: Hispaania päikeserannikul uppusid hotelli basseinis isa, tütar ja poeg 

Traagiline sündmus juhtus Fuengirola linna ääres asuvas Club La Costa World nimelises hotellis, vahendab BBC . Välismeedia teatel oli üheksa-aastasel tüdrukul vees raskusi ning tema 52aastane isa ja 16aastane vanem vend üritasid last päästa. Hotelli opereeriv firma ütles, et meedikud üritasid kolme pereliiget elustada, ent kahjuks edutult.

Samas hotellis peatuv inglanna ütles The Daily Mailile, et kuulis pärast intsidenti naisterahvast kõvasti nutmas. Esialgsetel andmetel teavitas just laste ema hädaolukorrast ning Suurbritannia välisministeerium kinnitas, et abistab intsidendi järel üht enda riigi kodanikku.