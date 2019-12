Harjumaal hukkus kiivrita pedaalinud jalgrattur 

Esialgsetel andmetel sõitis 60aastane jalgrattur mööda teed, kaotas sõiduki üle kontrolli ning kukkus. Mees ei kandnud kiivrit ning kahjuks suri sündmuskohal. Kõik sündmuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

„Igasuguse sõiduvahendiga liigeldes palume praegusel pimedal ja märjal ajal olla ettevaatlikud," sõnas Põhja prefektuuri avariigrupi vaneminspektor Illimar Kosk. "Tänase traagilise sündmuse asjaolud on veel selgitamisel. Me soovime ju kõik, et meie pereliikmed jõuaksid jõululauda elusa ja tervena. Olge liikluses arvestavad ja ettevaatlikud."