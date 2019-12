Linnapea Mihhail Kõlvart: poliitikud tekitavad ühiskonnas pingeid, arvates, et bravuursem ja brutaalsem retoorika on parem 

Ajakirjanik uuris Kõlvartilt, mis ohustab vabadust. "Minu arvates on väga tähtis, et meil kõigil oleks selge arusaam, et vabadus ei ole ainult õigus, vaid ka kohustus. Ja meie vabadus lõppeb alati seal, kus algab teise inimese vabadus. See arusaam tekkis juba keskajal. On tähtis, et vabaduse õhk inimesi ühendaks, mitte vastupidi. Et inimeste vahel ei oleks pidevat konflikti ja vastasseisu lähtuvalt nende erakondlikust kuuluvusest, rahvusest või vanusest," räägib linnapea.

Mihhail Kõlvarti sõnul on populaarne näidata, et keegi on vaenlane ja keegi on kõiges süüdi. "Siis saab kõigile seletada, miks on kellegi näol tegu vale inimesega, vale erakonnaga, vale inimrühmaga jne. See kõik ei ole ainult retoorika, vaid juba tendents. Aga ajaloost teame, et sellised tendentsid ühiskonnas võivad viia väga ohtlikule rajale."