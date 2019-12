Tauno Laasik: supitegu jõululaupäeval pole mingi tüütu kohustus 

„Ei, see ei ole mingi tüütu kohustus,“ rehmab Tauno käega. „See on puhas rõõm ja eriti tore päev. Annab hingele rahu ja tore on inimestele jõulurõõmu jagada. Me oleme igal aastal mõelnud välja mingi teistmoodi supi, sellise väikse kiiksuga. Ja kuna me oleme Peipsi toidukultuuri edendajad, siis see kiiks peab ikka Peipsi kandist tulema.“

Tartu linn on juba üheksa aastat jõulusupi tellinud Maitseelamuste Kojalt ja Tauno loodab, et traditsioon jätkub: „Eks me igal aastal ootame seda kõnet linnavalitsuselt. Tegelikult hakkame juba jaanipäevast mõtlema, et mida me sel aastal teema. See ei ole lihtne.“

Supp niisama sünni ja Tauno sõnul algas jõulusupi keetmine juba päev varem: „Eile terve päeva tegime supipõhja ja kogre hakklihast palle. Need on ikka enne valmis tehtud, muidu ei jõuaks. Poole kümnest hommikul panime siin katla üles ja hakkasime suppi valmis keetma.“

Nii mõnigi inimene on üllatunud, et näe – saabki tasuta. „See on Tartu linna kingitus,“ ulatab Triinu Akermann järgmise supinõu.

„Eriti üllatunud on välismaalased,“ muigab Tauno. „Nende jaoks on see alguses natuke arusaamatu, aga neile meeldib.“ Ühed väljanägeminse järgi Aasia päritolu inimesed teevad supist isegi pilti.