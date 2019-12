Jõulud Kus on jõulumees? Jälgi tema teekonda reaalajas! Ohtuleht.ee , täna, 13:16 Jaga: M

GALERII

Jõuluvana Foto: Tiina Kõrtsini

Legend räägib, et jõuluööl alustab jõuluvana Põhjapooluselt oma reisi üle maailma, et viia kõigi jõulupuude alla kingitusi. Tänu pidevalt arenevale tehnoloogiale saab aga vaadata, kus maailma otsas jõulumees parasjagu on, kirjutab time.com.