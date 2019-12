FOTOD | Jõulurahu Tartus: tasuta supp ja turistid Soomest 

„Lapsed on juba suured ja tahtsime veidi teistsuguseid jõulupühi,“ vastavad Johanna ja Timo küsimusele, miks nad jõulupühade ajal on kodust kaugel. Nad ütlevad, et siiani on olnud kõik väga tore ja Tartu valik sihtkohaks väga õige. Ka jõulurahu väljakuulutamine meeldis neile, see oli rahulik ja tagasihoidlik. Eriliselt jäi neile meelde tasuta jõulusupp Raeplatsil.