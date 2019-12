President Kaljulaid ägestus aastalõpuintervjuus: olen väga solvunud. Väga ebaõiglane on öelda, et elan eebenipuust tornis. 

"Heaoluriik pole ainult kõrge sissetulekute tase."

Intervjuus puudutati ka vähemusi ja neile tähelepanu pööramist. Rääkides ühiskonna tundlikusest ja mõistmisest nõrgemate suhtes nentis Kaljulaid, et võrreldes Põhjamaadega on Eestil veel kõvasti arenemisruumi. "Olen kolme aasta jooksul üritanud edastada sõnumit, et heaoluriik pole ainult kõrge sissetulekute tase, vaid ka tähelepanu pööramine nõrgematele ja, kui soovite, nõrkustele."

Reikop tõi välja ka geivastased meeleavaldused Tartus ja Pärnus. "Sellised asjad ongi ohuks Eesti riigile, võib ka öelda meie põhiseaduslikule korrale. Põhiseadus ütleb, et kõik inimesed on võrdsed, aga üks seltskond inimesi toimetab sisuliselt põranda all. See ei ole vastuvõetav. See ei ole meie põhiseaduse mõttega tegelikult kooskõlas," nentis president.

Ta lisas, et ka LGBTQ vastastel on õigus väljendada oma seisukohta: "Meil ongi see õigus öelda välja oma seisukoht, aga jättes ruumi teistele, tunda ennast oma seisukohta väljendades turvaliselt. Minu meelest leppisime 30 aastat tagasi kokku, et Eestis ei pea enam kunagi toimetama oma usu, rahvuse, tõekspidamiste pärast põranda all, aga alati peab jääma omaenda väärikusele ruumi nii palju, et ka teiste väärikus ei saa viga."

Samuti puudutati ka Kaljulaidi väljaütlemist, et valitsus on oht Eesti julgeolekule. "Ka tolles intervjuus laiendasin seda, et just see valitsus on oht meie põhiseadusele. Need inimesed kuuluvad valitsuserakonda ja me ei kuulnud valitsuselt selgelt hukkamõistu. Kaitseminister möönis riigikogus, et teatud väljaütlemised ei suurenda meie lähedust oma liitlastega, mis teisisõnu tähendab, et see võib meid eemaldada liitlastest. Ja see on ohuks meie julgeolekule," nentis president.

Reikopi lause peale, et ta on muuhulgas ka ühiskonnas selliseid mõtteid evivate eestlaste president, vastas Kaljulaid, et tegu on väheste inimestega. "Olen kindel, et EKRE liikmed ja ammugi tema valijaskond ei jaga seisukohta, et laulev revolutsioon oli massihüsteeria; et vanasti pandi homoseksuaalsed inimesi vangi ja võib-olla see oli parem kord; et naistel pole meestega võrdset rolli ühiskonnas; et Soome või Saksamaaga on midagi valesti. Need on ju üksikud inimesed, ärme kunagi seda unusta," ütles president.