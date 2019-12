Kiviõli koolidirektori vallandamise järg: Lüganusel kavandatud kolm umbusaldushääletust kukkusid läbi 

Õhtuleht on varasemalt kirjutanud , kuidas Lüganuse vald laskis koolijuht Uustalu lahti põhjendusega, et ta lubas koolis pidada Reformierakonna noorte koosolekut. Uusalt kuulub ka ise Reformierakonda, mis on volikogus vähemuses. Eelmisel teisipäeval pidasid Kiviõli 1. keskkooli õpetajad ka tunniajase hoiatusstreigi ametist tagandatud direktrisse toetuseks.

Lüganuse volikogus on 19 kohta ehk umbusaldusavalduse läbiminemiseks oli vaja kümne saadiku poolthäält. Valimiste järel kahe aasta jooksul toimunud nelja võimuvahetuse järel on praegu nii koalitsioonil kui opositsioonil mõlemal volikogus üheksa kohta ning seni on kaalukeeleks olnudki just fraktsioonitu Enno Vinni hääl.