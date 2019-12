JÕULUPOHMELLI JÄREL: kuidas asjad meid lämmatavad, jõudes õhku, vette ja kehasse 

USA telekanali PBS dokkfilm „Plastmassiprobleem“ („The Plastic Problem“) meenutab, et rämps, mis meie elukvaliteeti mürgitab, pole vaid silmaga nähtav. See heljub õhus, see peitub imepisikeste osadena, mikroplastiku tükikestena rannaliivas. Mööda Rapa Nui ehk Lihavõttesaare rannikut liikuvad prügikorjajad näitavad peotäit liiva, milles liivaterade vahel hakkavad silma ka imepisikesed sinised tükid – jäänused millestki, mille keegi teab kus kaugel minema viskas, sest ei vajanud seda ega viitsinud (või saanud) seda taastöötlusse viia.