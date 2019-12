SUURED MUUTUSED: Postimehe vastutav väljaandja lahkub ametist, uuriva toimetuse juht esitas seepeale lahkumisavalduse

Tema sõnul mõistis Pärnu Postimehe endine peatoimetaja, mis oli ajakirjandus ning kuidas seda teha. "Ei ole alust arvata, et pärast Nikkolo vallandamist läheb ettevõttes midagi paremaks. Tema lahkumine on hoop toimetuse jaoks ja peaksime iseennast taaskord rohkem tõestama," ütles Roonemaa.

Juba aastaid on levinud sahinad, et maailmavaatelised põrkumised on nii mõnegi meediatöötaja Postimehest minema peletanud ning juhtkond on sekkunud toimetuse töösse (loe lähemalt SIIT). Roonemaa andis mõista, et Nikkolo kaitses toimetust ning ajakirjanike tööd. "Kui juhtkonna poolt üritati minu toimetust mõjutada, siis need lõppesid alati Merili juures," tõdes Roonemaa.