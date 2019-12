Endine kantsler Illar Lemetti võib saada Viimsi uueks vallavanemaks 

Küsimusele, kas Illar Lemettist võib saada uus Viimsi vallavanem, vastas Viimsi volikogu koalitsioonifraktsiooni „Meie Viimsi“ esimees Märt Vooglaid, et see selgub jaanuaris, kirjutab ERRi uudisteportaal .

„Ütleme nii, et ta on kindlasti väärikas kandidaat sellele kohale. Aga ta ei ole kindlasti ainus, kindlasti on veel väärikaid inimesi listis praegu,“ sõnas Vooglaid.