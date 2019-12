Erdogan hoiatas Euroopat: Türgi ei tule uue Süüria pagulaste lainega toime

Kümned tuhanded inimesed on pagenud Türgi piiri poole, sest olukord Loode-Süürias asuvas mässulistele kuuluvas Idlibi provintsis on muutunud vägivaldsemaks. Türgis pesitseb aga juba praegu ligi 3,7 miljonit Süüria põgenikku, mis on suurim pagulaskond maailmas. President Erdogan pole situatsiooniga rahul ning nõuab, et Euroopa osa koormast enda kanda võtaks.

Türgi soovib, et pagulased naaseksid Põhja-Süürias asuvasse ohutusse puhvertsooni, mis oktoobris kurdidelt hõivati. Varem on Erdogan öelnud, et on sunnitud süürlastele „Euroopa väravad avama“, kui teised riigid tema plaani ei toeta. Kõnealuses Idlibi provintsis elab kuni kolm miljonit inimest ning see on viimane suurem piirkond, kus võimutsevad mässulised võitlejad ja džihadistid.