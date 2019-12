Presidendi jõulukaardid maksid 1100 eurot 

Kaardi kandev idee on keskkonnasäästlikkus ja nii leiab siit vihjeid ja soovitusi, kuidas teha iga päev loodust hoidvamaid valikuid, et just teadlikuma tarbimisega muuta maailma rohujuuretasandil. Kaardi autor on vabakutseline illustraator ja tätoveerija Eili Lepik, kellele meeldib oma loomingus käsitleda mütoloogiat, animismi ja müstikat. Jõulukaardid on trükitud 100% taastoodetud paberile looduslike vaikude ning õlide baasil valmistatud trükivärvidega.