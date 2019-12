Eesti uudised Andres Raid trahvivaidlusest: politsei kulutab sellele tuhandeid eurosid Siim Randla , täna, 04:30 Jaga: M

Andres Raid kohtus. Foto: Robin Roots

„Kui politsei- ja piirivalveamet leiab, et 60 euro iga hinna eest kättesaamine kaalub üles kulutatud tuhanded eurod ja muu administratiivse ressursi, ka aja, siis on see nende suveräänne valik,“ ütleb telemees Andres Raid selle kohta, et Harju maakohus tühistas tema kiiruseületamise trahvi, kuid peab asja nüüd uuesti arutama hakkama, sest riigikohus saatis asja neile taas arutamiseks.