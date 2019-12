Aasta Nurmiko aiandi tulekahjust: mahapõlenud kasvuhoone asemel on tühi plats 

On detsembri keskpaik ja traagilisest põlengust, mis hävitas hektari jagu Nurmiko aiandi kasvuhoonet, on möödas peaaegu aasta. „Esimesed päevad ja nädalad olid kõige raskemad. Tänaseks oleme toibumas,“ tunnistab aiandi omanik ja asutaja Jaak Ungerson. Aiand põles ööl vastu 1. jaanuari. Tulekahju sai alguse signaalraketist, mis põles läbi kasvuhoone väliskatte ja pani põlema kanga, millega reguleeritakse kasvuhoonesse paistva valguse hulka. „Märtsiks olid katlamajad, laod ja muud tehnilised ruumid puhastatud. Kõik see oli siin tahma täis,“ viipab Ungerson käega. Ta ütleb, et esimene verstapost oli märtsis, kui tal õnnetus pood uuesti avada. „Kui me sellest suurest jamast toibusime, siis oli juba natuke inimlikum see elu,“ märgib Ungerson.