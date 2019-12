Loteriil El Gordo loositi võitudeks 2,38 miljardit eurot 

Kuna täispileti hind igas 170 seerias on 200 eurot, siis mängitakse loteriid sõpruskonniti või koos sugulastega ning pilet jagatakse kümneks osaks.

Täisvõit on igas seerias neli miljonit eurot, peale selle veel arvukalt väiksemaid. El Gordo idee on, et võitma peab peaaegu iga loteriil osaleja (pildil), olgu siis võit kuitahes mikroskoopiliselt väike.